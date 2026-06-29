Kupën e Botës 2026 po e ndriçon edhe gjenerata e re, përtej Messit dhe Ronaldos

Kupa e Botës 2026 nuk po dominohet vetëm nga emra me eksperiencë si Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. Turneu që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada është kthyer edhe në një vitrinë të rëndësishme për futbollistët e rinj, të cilët po luajnë me vetëbesim dhe po marrin vëmendjen globale.
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Nga 85 lojtarë të moshës 21 vjeç e poshtë të grumbulluar për këtë kompeticion, një pjesë e mirë kanë ditur ta shfrytëzojnë rastin, duke treguar në fushë një pjekuri mbresëlënëse.
Turneu po forcon idenë se futbolli po hyn dalëngadalë në një epokë të re, ku brezi i ri po merr gjithnjë e më shumë protagonizëm.
Me energji, talent të pastër dhe guxim, këta futbollistë po dëshmojnë se e ardhmja e këtij sporti tashmë ka nisur.
Rekorde të hershme dhe yje në ngritje
Ibrahim Mbaye i Senegalit, vetëm 18 vjeç, u rendit si golashënuesi i katërt më i ri në historinë e Kupës së Botës pasi realizoi në humbjen 3-1 përballë Francës.
Pesë ditë më pas, 18-vjeçari spanjoll Lamine Yamal gjeti rrugën e rrjetës në suksesin 4-0 kundër Arabisë Saudite, duke përforcuar edhe më tej vlerësimin si një prej talenteve më të mëdhenj të këtij turneu.
Ndërkohë, Gilberto Mora i Meksikës hyri në histori si futbollisti më i ri që përfaqëson një vend organizator në Kupën e Botës, në moshën 17 vjeç e 240 ditë.
Talente që po shpërthejnë në skenën botërore
Ayyoub Bouaddi (Marok, 18 vjeç)
Mesfushori i Lille la përshtypje me qetësinë dhe kontrollin e tij në ndeshjen e parë ndaj Brazilit, ku kompletoi 66 pasime dhe udhëhoqi ritmin e lojës.
Ai është vlerësuar si një futbollist me një pjekuri të pazakontë për moshën që ka.
Yan Diomande (Bregu i Fildishtë, 19 vjeç)
Anësori i RB Leipzig ka ngjallur interesimin e skuadrave si PSG dhe Liverpool. Aftësia e tij në driblime dhe kreativiteti kanë luajtur rol kyç në kualifikimin historik të Bregut të Fildishtë në fazën e 1/8-ave.
Johan Manzambi (Zvicër, 20 vjeç)
Mesfushori ofensiv është shfaqur si një nga surprizat më të mëdha të kompeticionit, me tri gola dhe një asistim.
Madje, ai u fut në histori si një nga lojtarët e paktë nën 21 vjeç që kanë regjistruar më shumë se tre kontribute goli në një Botëror modern.
Kerim Alajbegovic (Bosnje dhe Hercegovinë, 18 vjeç)
Me një gol spektakolar nga distanca, ai hyri në histori si lojtari më i ri që shënon nga jashtë zone në Kupën e Botës që nga viti 1966.
Nestory Irankunda (Australi, 20 vjeç)
Sulmuesi realizoi në ndeshjen e tij të parë në Botëror dhe u bë futbollisti më i ri që shënon për Australinë në këtë garë.
Rrugëtimi i tij bëhet edhe më i veçantë nga historia personale, pasi ai ka lindur në një kamp refugjatësh në Tanzani.