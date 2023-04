Kupa e Italisë, Fiorentina do të sfidojë Interin në finale

Fiorentinës i ka mjaftuar barazimi ndaj Cremonese në “Artemio Franchi”, për t’iu bashkangjitur “zikaltërve” të Inter, në finalen e madhe të Kupës së Italisë.

“Fati” i finalistit u caktua që në ndeshjen e parë me “violët” e Fiorentina që triumfuan me rezultatin e pastër 0 me 2 në “shtëpinë” e Cermonese, duke “vulosur” emrin e tyre si ekipi i dytë në finalen e madhe të “Stadio Olimpico”.

Tashmë e vetmja gjë e mbetur për të përcaktuar fituesin e këtij viti të Kupës së Italisë është përballja e 24 majit mes Inter e Fiorentina në “Stadio Olimpico”, një ndeshje plot spektakël ku “zikaltërit” do të kërkojnë të “mbrojnë” titullin, teksa kujtojmë se dhe edicioni i shkuar u fitua nga Inter, ku mundi në finalen “rivalët” e Juventus me rezultatin 4 me 2.