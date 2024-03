Kupa e Botës për Klube: Beteja e Atletico Madridit dhe Barcelonës për rreth 50 milionë euro fillon sot

Atletico Madridi luan sonte kundër Interit për gjysmë bilete për Kupën e Botës për Klube 2025.

Eliminimi i liderit aktual të Serisë A do t’i bënte të besuarit e Diego Simeones praktikisht një nga 32 skuadrat e kualifikuara, kështu që ata do të fitonin një shumë që do të shkonte midis 25 dhe 70 milionë euro dhe që do të ndihmonte në balancimin e llogarive.

Çmimet fikse për Kampionatin Botëror të ardhshëm të klubeve nuk janë plotësisht të përcaktuara, pasi FIFA duhet ta shesë produktin në muajt e ardhshëm, por vlerësohet se skuadrat spanjolle mund të marrin nga 25 deri në 70 milionë euro në varësi të të ardhurave.

Barcelona vazhdon të luftojë për hyrjen në Kupën e Botës për Klube pas eliminimit të Napolit. Nuk do të jetë e lehtë për Barcelonën edhe nëse Atletico eliminohet sonte, pasi Los Colchoneros janë aktualisht tre pikë para tyre përpara se të luajnë kundër Interit: 62-59.

Në rast se Atletico mund sonte Interin, Blaugranat do të duhej të arrinin të paktën në gjysmëfinale për të vazhduar të ruajnë shanset e tyre për të luajtur në Kupën e Botës për Klube 2025, pasi klasifikimi do të mbetej 65-59 për skuadrën e Simeones.

Sistemi i pikëve është si më poshtë: dy pikë për një fitore, një për një barazim dhe një pikë për kualifikimin në raundin tjetër.

RB Salzburgu austriak do të arrinte vendin e mbetur në mesin e 12 klubeve evropiane nëse Arsenali ose PSV nuk fitojnë këtë edicion të Ligës së Kampionëve.

Cilat skuadra janë kualifikuar tashmë?

Afrika (4 klube): Al Ahly (Egjipt) për kampionin e Ligës së Kampionëve CAF 2020/21 dhe 2022/23; Wydad (Marok), kampion 2021/22. Mungojnë dy skuadra, kampioni 23/24 dhe një sipas renditjes.

Azia (4 klube) : Al Hilal (Arabia Saudite), kampion i Ligës së Kampionëve AFC në 2021 dhe Uraëa Red Diamonds (Japoni), kampion në 2022. Mungojnë dy: ai që fiton titullin këtë vit dhe një sipas renditjes.

Evropa (12 klube): Chelsea, Real Madrid dhe Manchester City si kampionë të Ligës së Kampionëve në sezonet 20/21, 21/22 dhe 22/23. Nëpërmjet sistemit të pikëve: Bayern Munich, Borussia Dortmund, PSG, Inter, Porto, Benfica dhe Juventus, po ashtu kanë siguruar vendin e tyre. Dy mungojnë për shkak të renditjes.

Amerika e Veriut, Amerika Qendrore dhe Karaibet (4 klube): Fituesit e Kupës së Kampionëve Concacaf ishin Monterrey (Meksikë) në 2021, Seattle Sounders (SHBA) në 2022 dhe Club Leon (Meksikë) në 2023. Kampioni i vitit 2024 mungon.

Oqeani (një klub): Auckland City (Zelanda e Re).

Amerika e Jugut (6 klube) : Fituesit e CONMEBOL Libertadores: Palmeiras (Brazil) në 2021, Flamengo (Brazil) në 2022, Fluminense (Brazil) në 2023 dhe kampion i këtij viti. Duke përdorur sistemin e pikëve, mungojnë dy klube tjera.

Vendi pritës (një klub): do të jetë një ekip nga Shtetet e Bashkuara që plotëson listën me 32 ekipe.

Ku dhe kur luhet Kupa e Botës për Klube 2025?

Kupa e Botës për Klube FIFA do të mbahet nga 15 qershori deri më 13 korrik 2025, kur 32 nga skuadrat kryesore të planetit takohen në Shtetet e Bashkuara për të garuar në këtë format të ri të turneut, i cili do të bashkojë ekipet më të suksesshme të klubeve nga secili nga gjashtë konfederatat ndërkombëtare: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC dhe UEFA.

Formati i garës

Për garën që do të luhet mes 32 skuadrave të Kupës së Botës për Klube është konfirmuar formati i mëposhtëm:

Faza e grupeve me një format të ligës me një ndeshje, me tetë grupe me nga katër ekipe secili.

Raundi i 1/16-tës: Dy skuadrat e para në secilin grup kualifikohen dhe luajnë për të nxjerrë fituesit.

Të kualifikuarit: Një fazë eliminimi direkt me një ndeshje nga raundi i 1/16 deri në finale.

E fundit: Nuk ka ndeshje për vendin e tretë.

/Telegrafi/