Sot, Gjermania dhe Spanja bëjnë debutimin e tyre në Kupën e Botës Katar 2022.

Në fakt, ndeshjet e sotme nisin që në orën 11:00, ku Maroku do të përballet me nënkampionët e botës, Kroacinë. Një ndeshje jo shumë e lehtë për kroatët, pasi Maroku ka një skuadër me teknikë të veçantë.

Gjermania e nis sot rrugëtimin në orën 14:00, ku përballë do të kenë Japoninë. Spanja do të ndeshet në orën 17:00 me Kosta Rika.

Ndeshja e mbrëmjes do të jetë Belgjika përballë Kanadasë, në orën 20:00./ h.ll/albeu.com