Kupa e Botës 2026 vendos rekorde në fazën e grupeve: 4.6 milionë tifozë, 300 mijë hot dogë dhe 2.8 milionë birra

Faza e grupeve e Kupës së Botës 2026 është mbyllur me shifra rekord, si për praninë e tifozëve në stadiume, ashtu edhe për nivelin e konsumit të ushqimeve dhe pijeve gjatë turneut.

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Sipas statistikave zyrtare të publikuara nga FIFA, në 17 ditë dhe përgjatë 72 ndeshjeve, 4,644,549 tifozë i ndoqën ndeshjet nga afër në 16 stadiume të vendosura në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.

Pothuajse çdo takim i fazës së grupeve u luajt para tribunave thuajse të mbushura plot. FIFA njoftoi se u zënë 99.7 për qind e vendeve të disponueshme, ndërsa mesatarja e pranisë ishte 64,508 spektatorë për ndeshje.

Interesi për Botërorin erdhi nga 210 vende dhe territore, tifozët e të cilëve siguruan bileta për takimet e turneut. Me këtë shifër u tejkalua rekordi i mëparshëm prej 3.5 milionë spektatorësh, i vendosur në Kupën e Botës 1994 në Shtetet e Bashkuara.

Një tjetër kulm u arrit më 25 qershor, kur vetëm brenda një dite në stadiume u regjistruan 426,834 tifozë. Ndërkohë, tetë ndeshje kanë kaluar shifrën e 80 mijë spektatorëve.

Mes përballjeve që, sipas FIFA-s, kanë pasur kërkesën më të lartë për bileta ishte ndeshja Kolumbi – Portugali në Miami, e cila mbylli fazën e grupeve. Interes shumë të madh kanë tërhequr edhe finalja e 19 korrikut, si dhe ndeshja Meksikë – Koreja e Jugut në Guadalajara.

Shtetet që blenë numrin më të madh të biletave ishin Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Meksika, Anglia, Gjermania, Kolumbia, Brazili, Argjentina, Australia dhe Franca.

Përveç shifrave të lidhura me futbollin, FIFA publikoi edhe të dhëna interesante për konsumin në stadiume. Gjatë fazës së grupeve u shitën 300 mijë hot dogë. Sipas FIFA-s, nëse do të vendoseshin njëri pas tjetrit, ato do të shtriheshin në rreth 45 kilometra, një distancë e përafërt me atë mes stadiumit New York–New Jersey dhe Aeroportit Ndërkombëtar JFK.

Në të njëjtën periudhë, tifozët konsumuan më shumë se 2.8 milionë birra, një total dukshëm më i lartë se mbi 1 milion shishet e ujit të shitura.

Zgjedhjet e tifozëve ndryshuan nga një vend organizator te tjetri. Në Kanada, më të kërkuarat ishin birra dhe patatet e skuqura. Në Shtetet e Bashkuara, hot dogët rezultuan ushqimi më i preferuar, ndërsa në Meksikë u konsumua më shumë pica me patate të skuqura.

Në planin komercial, fanella e kombëtares së Meksikës ishte produkti më i shitur i Adidas gjatë fazës së grupeve. Sipas të dhënave të kompanisë, të ardhurat nga shitjet e lidhura me Kupën e Botës 2026 kanë kaluar tashmë 1.13 miliardë dollarë, duke dëshmuar sërish peshën e madhe ekonomike të turneut më prestigjioz të futbollit botëror.


Shtuar 29.06.2026 22:15

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