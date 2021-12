Kupa e Afrikës, Sadio Mane e Mendy kryesojnë listën e Senegalit

Trajneri i Senegalit, Aliou Cisse publikoi të premten një listë me 27 lojtarë të thirrur për Kupën e Afrikës, e cila do të zhvillohet në Kamerun nga 9 janari deri më 6 shkurt. Në krye të thirrjes, anësori i Liverpool, Sadio Mané dhe portieri i Chelseat, Edouard Mendy.

Cisse, i cili do të përjetojë Kupën e tij të tretë të Afrikës si trajner i Senegalit, përfshiu në listë vetëm lojtarët që luajnë në ligat evropiane. Ai përfshin Bouna Sarr (Bayern) dhe Abdou Diallo (PSG). Janë 17 të thirrur që do të luajnë për herë të parë Kupën e Afrikës.

“Baza e ekipit është këtu. Nuk është risia që do të bëjë diferencën. Unë dua këtë Kupë të Afrikës. E ndjek nga viti 1999,” tha Aliou Cissé, kapiteni i finalistit të ekipit senegalez në 2002 në Mali kundër Senegalit e cila humbi në 2019 në finalen kundër Algjerisë. Senegali nuk e ka fituar kurrë Kupën e Afrikës.

Në këtë edicion, skuadra e Aliou Cisse është në grupin B. Ata do të përballen me Zimbabvenë më 10 janar, me Guinenë më 14 janar dhe me Malavinë më 18 janar.

Lista e Senegalit:

Portierë: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queens Park Rangers)

Mbrojtës: Kalidou Koulibaly (Napoli), Ibrahima Mbaye (Bologna), Bouna Sarr (Bayern), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace), Abdou Diallo (PSG), Abdoulaye Seck (Antwerp), Fodé Ballo Touré (Milan), Saliou Ciss (Nancy). ), Pape Abou Cissé (Olympiacos)

Mesfushor: Idrissa Gana Gueye (PSG), Nampalys Mendy (Leicester), Pape Matar Sarr (Metz), Moustapha Name (Paris FC), Mamadou Loum N’diaye (Alavés), Pape Gueye (Marseille), Joseph Lopy (Sochaux)

Sulmues: Sadio Mané (Liverpool), Boulaye Dia (Villarreal), Ismaïla Sarr (Watford), Habib Diallo (Strasburg), Bamba Dieng (Marseille), Keita Balde Diao (Cagliari), Mame Baba Thiam (Kayserispor), Famara Diédhiou (Alanya). /albeu.com