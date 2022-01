Nigeria ka fituar 1-0 ndaj Egjiptit në ndeshjen e parë në fazën e grupeve të “Kupës së Afrikës”.

Golin e vetëm dhe të fitores për nigerianët e ka shënuar Kelechi Iheanacho, në minutën e 30-të, pas një asistimi nga Joe Aribo.

Egjipti në ndeshjen e ardhshme do të përballet me Guinea-Bissaun, teksa Nigeria me Sudanin. /albeu.com/