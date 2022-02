Kulusevski: Jam te Tottenham prej Contes, dua të stërvitem nga ai

Dejan Kulusevski është një nga transferimet më të reja të klubit anglez të Tottenham.

Suedezi i ardhur me shumë bujë të Juventus nga Parma, nuk shkëlqeu me klubin torinez. Transferimi i tij te Tottenham u realizua në ditën e fundit bashkë me shokun e tij të ekipit te Juve, Bentancur.

Antonio Conte kërkoi një goditje dyshe nga Juventus dhe e realizoi atë më së miri falë punës së Paraticit. Kulusevski ka folur për herë të parë si lojtar i Tottenham-it duke treguar arsyen e tij se përse zgjodhi këtë ekip.

“Te Juventus mësova shumë dhe u rrita mentalisht. Sapo dëgjova se Tottenham më kërkonte nuk e mendova dy herë. Jam këtu sepse ndodhet Antonio Conte.

E njoh shumë mirë nga puna që ai bëri tek inter për dy sezone. Ekipin zikaltër e dërgoi në majë me punën e tij të shkëlqyer. Unë dua të stërvitem nga ai dhe për këtë gjë jam shumë i lumtur.

Ai është një trajner fitues dhe kështu dua të jem dhe unë,” kështu është shprehur Kulusevski./h.ll/albeu.com