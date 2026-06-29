Kukësi përforcon ofensivën, Devit Demircani firmos për dy sezone me verilindorët

Kukësi ka prezantuar një tjetër afrim në repartin e avancuar, teksa klubi verilindor ka bërë të ditur se ka arritur akordin me sulmuesin Devit Demircani. Futbollisti ka nënshkruar një kontratë që do ta mbajë për dy vite te skuadra.
Demircani i bashkohet Kukësit pas eksperiencës së tij te Trepça në Kosovë. Në sezonin e fundit, ai u aktivizua në 22 ndeshje dhe realizoi 5 gola.
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Emri i lojtarit nuk është i panjohur në futbollin shqiptar, duke qenë se në të kaluarën ai ka veshur edhe fanellën e Teutës.
Te Kukësi besojnë se kontributi i sulmuesit do t’i shërbejë ekipit për të arritur synimet në sezonin e ri, me objektivin për t’u ngjitur në Kategorinë Superiore.