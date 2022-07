Ku do të përfundojë Broja? Pas marrëveshjes me West Ham, Everton gati ta “rrëmbejë”

Prej kohësh sulmuesi kombëtares shqiptare, Armando Broja është në radarin e disa skuadrave të rëndësishme të Premier League dhe jo vetëm.

Mësohet se Broja nuk ka ndërmend të huazohet sërish, por ka kërkuar që të largohet përfundimisht nëse Chelsea nuk do ta mbajë në skuadër.

Mediat britanike raportuar se tanimë kishte një marrëveshje me West Ham, por në orët e fundit gjithashtu raportohet se Everton ka “futur hëndët” dhe tenton të prishë marrëveshjen me Ëest Ham dhe të “rrëmbejë” Brojën.

Nëse Everton do të ofrojë më shumë se 30 milion euro, nuk do ta kishte problem arritjen e marrëveshjen me ekipi që drejtohet nga Lampard./albeu.com