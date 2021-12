Kthesë 180 gradë për Kingsley Coman

Kingsley Coman përfundon kontratën e tij në vitin 2023 dhe dukej se rruga e tij dhe ajo e Bayernit ishin të destinuara të ndaheshin.

Për të rinovuar ai kërkoi një shumë që ata nuk ishin të gatshëm ta arrinin në Mynih, duke kujtuar situatën e tij me atë të përjetuar me Alaba së fundmi.

Shumë të mëdhenj fërkonin duart për të patur një goditje në njërën skaj të talentit dhe potencialit të francezit. Megjithatë, sipas Christian Falk, nga ‘Bild’, gjithçka ka marrë një kthesë 180 gradë, pasi Coman dhe Bayern kanë rinisur negociatat.

Një front më pak i hapur për Salihamidzic nëse ai arrin të përfundojë duke shtrënguar dorën e Kingsley. /albeu.com

TRUE✅ Our Story: @FCBayern and Kingsley Coman are again negotiating a new contract @SPORTBILD @BILD_Sport

— Christian Falk (@cfbayern) December 20, 2021