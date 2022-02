Kriza në Ukrainë, UEFA dhe Schalke nën presion të fortë për Gazprom

UEFA është nën presion të madh që po rritet dita ditës për lidhjet e saj me kompaninë shtetërore ruse të energjisë Gazprom pas vendimit të Vladimir Putin për të dërguar trupa në Ukrainë.

Kriza e ka detyruar organin qeverisës të futbollit evropian të marrë në konsideratë zhvendosjen e finales së Ligës së Kampionëve të këtij sezoni nga Shën Petersburg, ndërkohë që ngre pyetje më të thella në lidhje me partneritetin e gjatë të Gazprom me futbollin evropian.

Kryeministri britanik Boris Johnson tha se “nuk ka shanse të organizohen turne futbolli në një Rusi që pushton vendet sovrane”, teksa disa deputetë të tjerë britanikë kërkuan që UEFA të ndërpresë lidhjet me Gazprom.

Gazprom rinovoi sponsorizimin për Champions League në maj të vitit të kaluar dhe sipas të dhënave nga SportBusiness Sponsorship, marrëveshja për periudhën trevjeçare 2018-2021 kap vlerën e rreth 40 milionë euro në sezon me UEFA-n.

Megjithatë jo vetëm UEFA sepse edhe n Gjermani, Schalke 04 është gjithashtu nën presion për t’i dhënë fund partneritetit me Gazprom, i cili zgjat prej vitesh. Klubi tha se po shikonte “zhvillimet e fundit në Evropën Lindore me shqetësim të madh”, por shtoi se Gazprom Gjermani ka qenë një “partner i besueshëm” për 15 vjet dhe se zyrtarët ishin në dialog të vazhdueshëm me sponsorin tonë kryesor”.

Një përshkallëzim i mëtejshëm i situates mes Rusisë dhe Ukrainës do të kishte pasoja direkte si për të mësipërmit por edhe për vet futbollin rus por kjo është diçka që do të shihet më vonë se çfarë pasojash do të sjellë.