Për ndeshjen e sotme kundër Irlandës, Kombëtarja e Kosovës do të zbresë në fushë me uniforma të bardha. Përballja në Dublin nis në orën 20:45.
Para kësaj sfide vendimtare të Ligës së Kombeve, në faqet zyrtare u publikua edhe një mesazh motivues për “Dardanët”, ku nënvizohet se skuadra është e përgatitur maksimalisht.
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“Në Dublin me fanellat e bardha! Jemi gati për sfidën e radhës, krenarë për Kosovën dhe plot besim te misioni ynë. Të bashkuar e të vendosur drejt një synimi të vetëm: forca Kosovë! Dardanët, krenaria jonë!”, thuhet në njoftim.