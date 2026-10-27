Kompany vijon rikuperimin në spital pas rrëzimit në stërvitje

Vincent Kompany po përmirësohet gradualisht në spital, pasi javën e kaluar u rrëzua gjatë një seance stërvitore me ekipin rezervë të Bayern Munichut.
Ndihmëstrajneri Aaron Danks deklaroi se trajneri belg 40-vjeçar është në gjendje të mirë shpirtërore dhe se gjendja e tij po ecën përpara nga dita në ditë. Megjithatë, klubi bavarez nuk ka bërë ende të ditur se kur mund të rikthehet ai në pankinë.
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Incidenti ndodhi të premten e kaluar, kur Kompany u rrëzua në fushën stërvitore dhe u transportua menjëherë në spital për të marrë trajtimin e nevojshëm. Përpara këtij episodi, ai po përballej me një infeksion viral, për shkak të të cilit kishte munguar edhe në disa seanca të ekipit të parë.
Trajneri pritet të qëndrojë larg aktiviteteve për disa javë, ndërsa drejtimin e skuadrës do ta vijojë stafi i tij.
Danks u paraqit para mediave të martën dhe tregoi se të hënën kishte kaluar pak kohë pranë Kompanyt në spital. Sipas tij, gjatë takimit nuk ishte folur për futbollin apo për skemat taktike të ekipit.
“Ai është në gjendje të mirë shpirtërore. Duket se çdo ditë po ndihet më mirë. Nuk ka ndonjë përditësim të madh sa i përket diagnozës apo rikthimit në punë. Le ta lëmë të pushojë dhe t’i japim kohën që i nevojitet”, deklaroi Danks, sipas Reuters.
Në mungesë të trajnerit kryesor, Bayerni duhet të përballojë një seri të ngjeshur ndeshjesh.
Takimi i radhës për bavarezët është të mërkurën, kur ata do të presin Magdeburgun në raundin e dytë të Kupës së Gjermanisë.