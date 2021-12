Klubi italian bëhet me stadium të ri (VIDEO)

AlbinoLeffe tashmë ka stadiumin e saj të ri me bazë në Bergamo. Impianti do të inaugurohet të martën më 21 dhjetor, me rastin e ndeshjes Lega Pro mes AlbinoLeffe dhe Pro Patria, marrë nga La gazzeta dello Sport.

Ai do të quhet “AlbinoLeffe Stadium” dhe do të jetë stadiumi i parë në pronësi në Serinë C.

Tribuna e re do të presë 1791 spektatorë duke përfshirë 1147 vendas, 513 të ftuar, 10 stacione VIP dhe 31 stacione mediatike. /albeu.com/