Klopp tregon se kur dëshiron që Salah të eliminohet nga AFCON

Jurgen Klopp ka zbuluar se kur dëshiron që Mohamed Salah të eliminohet nga AFCON me shefin e Liverpool-it duke dhënë një përgjigje jashtëzakonisht të sinqertë.

CFARE NDODHI?

Udhëtimi i Egjiptit në turneun kontinental të Afrikës, i cili do të mbahet këtë vit në Bregun e Fildishtë, nis më 14 janar kundër Mozambikut. Për shkak të pjesëmarrjes së Salah në Kupën e Kombeve të Afrikës 2023, sulmuesi mund të humbasë tetë ndeshje për Liverpool-in, duke përfshirë një përplasje të suksesshme me Arsenalin në Kupën FA këtë të shtunë. Mungesa e tij mund të prishë ambiciet e të kuqve për titull në fronte të shumta dhe Klopp u shpreh se do të ishte e pasinqertë që ai t’i uronte fat të mirë sulmuesit dhe Wataru Endo përpara pjesëmarrjes së tyre në AFCON dhe Kupën e Azisë, përkatësisht.

Me largimin e Salah, Klopp përballet me sfidën e riorganizimit të skuadrës së tij përpara se të presë Arsenalin. Por ish-trajneri i Borussia Dortmundit i mbajti letrat pranë gjoksit kur u pyet për zëvendësimin e mundshëm dhe ndryshimin e strategjisë për të përballuar mungesën e një lojtari kyç.

“Jo shumë. Mendoj se luajtëm kundër West Ham me Harvey atje dhe kemi opsione të ndryshme në mbrojtje. Lojtarët e tjerë mund të luajnë në krah, por ndoshta jo si Mo, nuk është e mundur”, tha ai.

“Ne përdorim djemtë dhe aftësitë e tyre dhe kjo është ideja pas saj. A duam të luajmë pa Mo? Jo. Por ne do të gjejmë një mënyrë, por sigurisht që do të luajmë me Arsenalin dhe mund të humbasim me Mo Salah, por për momentin ne kemi një shans për të fituar ndeshjen, kështu që ne mendojmë për këtë.”

ÇFARË THA KLOPP PËR SALAH DHE ENDO

Duke folur për gazetarët, Klopp tha: “Unë thashë nëse u uroj atyre fat do të ishte një gënjeshtër. Shpresoj, ata janë jashtë në fazën e grupeve, por nuk ka gjasa të jetë e mundur. Fat i mirë dhe shpresoj se ata mund të kthehen të shëndetshëm. Unë jam bukur pozitivisht ne do të gjejmë një mënyrë [për t’i zëvendësuar ata], por ne duhet ta tregojmë këtë.” /AlbEu.com/