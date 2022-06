Këto janë rregullat e ashpra të Ten Hag te Man United

Pas problemeve të përjetuara në prapaskenë dhe në dhomat e zhveshjes sezonin e kaluar, trajneri i ri holandez ka vendosur që prioritet të jetë rikthimi i disiplinës në të gjithë ambientin si në kohën e Alex Ferguson.

Sipas raportimeve të Daily Star, ish- trajneri i Ajax ka dërguar një email për të gjithë anëtarët e ekipit të parë duke paralajmëruar lojtarët se ai është gati të godasë këdo me ego të fryrë nga ekipi i tij. Trajneri gjithashtu paralajmëroi lojtarët e tij se do të duhet të plotësojnë kërkesat e tij të stërvitjes me intensitet të lartë për të luajtur një stil futbolli me presion të lartë, ashtu siç bëri në përvojën e tij në Amsterdam.

Lëvizjet e Ten Hag

Një burim i Old Trafford tha për The Sun: “Trajneri i ri u dërgoi një email lojtarëve të ekipit të parë, duke u thënë atyre se futbolli është një lojë ekipore dhe se asnjë individ nuk është më i rëndësishëm se një tjetër. Gjithçka ka të bëjë me ekipin”.

Ai dëshiron që lojtarët të stërviten me një intensitet më të lartë në mënyrë që çdo seancë të jetë si një ndeshje. Lojtarëve u është thënë se niveli i tyre i fitnesit do të jetë më i miri që kanë pasur ndonjëherë dhe se nëse qëndrojnë me të dhe e mbështesin atë, ata do të jenë mirë. Nëse jo, ata do të jenë jashtë derës. Ata do të stërviten derisa ta bëjnë atë siç duhet. Dhe nëse nuk e bëjnë, ai do t’i zëvendësojë me disa nga të rinjtë premtues. /albeu.com/