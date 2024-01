Katër klube nga Liga Premier të interesuara për Jordan Hendersonin

Mes polemikave rreth qëndrimit të Jordan Henderson në skuadrën e Arabisë Saudite, Al Ettifaq, Chelsea raportohet të jetë ndër skuadrat që konsiderojnë nënshkrimin e mesfushorit me përvojë në afatin kalimtar të janarit.

Lojtari 33 vjeçar u largua nga Liverpooli për t’iu bashkuar skuadrës saudite gjatë verës, por vendimi i tij për t’u transferuar në një vend me ligje të rrepta për homoseksualitetin ndezi polemika.

Pavarësisht paraqitjes së tij të mirë me Al Ettifaq, Henderson është përballur me vështirësi si brenda dhe jashtë fushës. Mesfushori ka shprehur dëshirën për t’u larguar nga klubi saudit, i prekur nga polemikat dhe kushtet e vështira të lojës. Edhe pse ai do të ishte i gatshëm të pranonte një ulje page, ai po kërkon një rikthim në Ligën Premier.

Chelsea, së bashku me Newcastle United, Crystal Palace dhe Fulham, përmenden si destinacione të mundshme për Henderson. Përvoja dhe aftësitë e tij mund të jenë të vlefshme për skuadrën e Mauricio Pochettinos, pasi ata kërkojnë të forcojnë mesfushën e tyre. Largimi i Henderson mund të përmirësojë gjithashtu shanset e tij për t’u thirrur në Euro 2024 me Anglinë.

Me tregun e transferimeve në lëvizje të plotë, situata e Henderson mbetet e pasigurt. Krahas interesimit të Chelseat, përmendet se Celtic dhe një ekip gjerman po monitorojnë situatën. Pushimi dimëror në Ligën Pro Saudite i jep kohë Hendersonit dhe kërkuesve potencialë që të shqyrtojnë seriozisht opsionet përpara rifillimit të kompeticionit në shkurt.

Kthimi i Henderson në Ligën Premier do të ishte një kthesë interesante në karrierën e tij dhe përvoja e tij mund t’i shtojë një dimension të vlefshëm mesfushës së Chelseat ose çdo ekipi tjetër që kërkon shërbimet e tij gjatë afatit kalimtar të janarit. /Telegrafi/