Katari është gati për Kupën e Botës

Kupa e Arabisë është luajtur në Katar javët e fundit, ku vendi po vazhdon përgatitjet për Kupën e Botës 2022.

Siç kanë bërë vendet në të kaluarën me Kupën e Konfederatave, Katari përdori Kupën Arabe për të treguar se janë gati për Botërorin e vitit të ardhshëm, i cili do të luhet në nëntor dhe dhjetor.

MARCA ishte e pranishme si në gjysmëfinale ashtu edhe në finale, dhe ka mundur të shohë disa nga stadiumet që mund të presin Spanjën dimrin e ardhshëm.

Një Kupë Botërore atipike

Turneu do të luhet në nëntor dhe dhjetor. Lojtarët do të përgjysmojnë sezonet e tyre vendase, duke bërë një pushim të shkurtër nga futbolli i klubeve për t’u nisur me vendet e tyre përkatëse në Katar.

Kupa Arabe ka shërbyer si dëshmi se vapa në këtë kohë të vitit nuk do të jetë problem për ekipet në 2022.

Shumë nga stadiumet do të mbushen me 50,000 ose 60,000 tifozë dimrin e ardhshëm, me një numër stadiumesh moderne që do të ndërtohen për turneun.

Me Kupën Arabe, Katari i ka çuar përgatitjet e tij për vitin 2022 në nivelin tjetër, megjithëse polemika rreth vendimit për të marrë turneun atje mbetet për një sërë arsyesh, duke përfshirë kushtet e punës së atyre që ndërtojnë stadiumet./ h.ll/albeu.com