Kapet mat duke dremitur presidentja e klubit të Premier League (VIDEO)

Futboll nuk është shumë interesant për femrat dhe këtë e ka vërtetuar edhe presidentja e Norwich, në duelin kundër Newcastle.

Delia Smith është kapur nga kamerat në një moment delikat, teksa po dremiste kur ndeshja kishte edhe pa minuta të përfundonte.

Sigurisht që Delia është bërë virale në rrjetet sociale dhe nuk janë kursyer shakatë për atë që ndodhi me të.

Wake up, Delia, this one isn't over yet!#PLonPrime #NEWNOR pic.twitter.com/7IXVahylUg

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 30, 2021