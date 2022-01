“Kam pirë tekila për të festuar derisa një ditë më bëri të ndihem keq dhe e lashë”

Mesfushori i Real Madridit, Toni Kroos zbuloi marrëdhënien e tij me tekilën.

Ai ka rrëfyer se e ka pirë atë si kur kishte diçka për të festuar, ashtu edhe kur e kishte pushtuar zhgënjimi dhe se ishte e vetmja pije alkoolike që e toleronte gjysmën.

Ai tregoi episodin me tekilën pas humbjes së Ligës së Kampionëve në 2012, raporton AS.

“Pas finales së Champions League kundër Chelsea (2012) (Chelsea fitoi me penallti) Më kujtohet se pija nga zhgënjimi. Ishim afër të kishim nevojë për një mjek urgjent. Nuk kishte asnjë tjetër mënyrë për të lehtësuar dhimbjen”.

Ai iu drejtua edhe tekilës për të festuar fitimin e Kupës së Botës me Gjermaninë, me rezultate shumë të ngjashme:

“Atë natë u nisa të pija tekila me të gjithë, por dështova keq”. Me tekila ai kaloi nga dështimi në dështim… derisa vendosi të hiqte dorë pas një dehjeje me vëllanë e tij dhe lojtarin e Bayer Leverkusen Stefan Reinartz:

“Kam pirë tekila sepse ishte e vetmja gjë që më pëlqente. Të nesërmen e piva ndihem mirë dhe kjo ishte pika ku thashë se pirja e alkoolit nuk bën mirë. Nuk munda ta shikoja tekilën atë natë dhe e hoqa plotësisht. Nuk më lëndoi dhe nuk më mungon”. /albeu.com/