Ka shansin të bindë trajnerin se është i duhuri, Tomas Strakosha e nis nga minuta e parë përballë Wolverhampton-it

Brentfordi do të përballet mbrëmjen e sotme me Wolverampton-in, duke nisur nga ora 20:30. Sfida është e vlefshme për fazën e 1/16-ve të FA Cup. Në portën e Brentfordit do të jetë sërish nga minuta e parë Tomas Strakosha. Portieri shqiptar ka mundësinë t’i tregojë trajnerit se është i duhuri për të luajtur mes shtyllave.

Zgjedhja e parë për kreun e pankinës së Brentfordit është Flekken-i, por ky i fundit nuk po bind me paraqitjet e tij. Nisur nga ky fakt, ndeshja e sotme është një mundësi e shkëlqyer për Strakoshën që t’i ndërrojë mendjen trajnerit. /Sport Ekspres/