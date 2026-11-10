Juventusi synon tri përforcime në janar, mes kandidatëve emra të njohur evropianë

Juventusi synon tri përforcime në janar, mes kandidatëve emra të njohur evropianë

Pas paraqitjeve të paqëndrueshme këtë sezon, Juventusi po shqyrton tri transferime gjatë afatit kalimtar të janarit për të përforcuar skuadrën.

Sipas Gazzetta dello Sport, klubi që aktualisht mban vendin e shtatë në Serie A e ka kualifikimin në Ligën e Kampionëve objektivin kryesor.

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Skuadra e Luciano Spallettit kërkon një qendërsulmues, një mesfushor dhe një mbrojtës të majtë. Kjo e fundit duket të jetë pozita me përparësi për klubin italian.

Për krahun e majtë të mbrojtjes po shqyrtohen Rayan Ait-Nouri i Manchester Cityt, Nicolas Tagliafico i Lyonit dhe Maxi Araujo i Sporting Lisbonës.

Në kërkimin për një qendërsulmues, në listën e Juventusit janë Alexander Sorloth i Atletico Madridit, Folarin Balogun i Monacos dhe Mateo Retegui i Al Qadsiah.

Sa i përket mesfushës, “Bianconerët” vijojnë të ndjekin Pierre-Emile Hojbjerg të Marseille. Ai mund të jetë i disponueshëm në janar për një çmim të arsyeshëm.

Juventusi shpreson që përforcimet ta ndihmojnë të përmirësojë ecurinë dhe të sigurojë një vend në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm.


Shtuar 10.11.2026 14:31

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