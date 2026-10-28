Juventusi publikon të ftuarit për Genoan, në listë edhe talenti shqiptar Arman Durmishi

Juventusi publikon të ftuarit për Genoan, në listë edhe talenti shqiptar Arman Durmishi

Juventusi ka bërë publike listën me 23 lojtarë për takimin e javës së Serie A kundër Genoas. Në mesin e të ftuarve është Edon Zhegrova, si edhe Arman Durmishi, i cili përfshihet për herë të parë.

Luciano Spalletti ka zgjedhur të dy futbollistët shqiptarë për sfidën që luhet të enjten në mbrëmje në stadiumin “Luigi Ferraris”. Ndeshja nis në orën 20:45.

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Skuadra torineze do të përballet me Genoan pa disa lojtarë të rëndësishëm. Kenan Yildiz, Francisco Conceicao, Nico Gonzalez, Khephren Thuram dhe Manuel Locatelli nuk janë të gatshëm, ndërsa Zeki Celik, Jeff Ekhator, Arkadiusz Milik dhe Kamil Grabara janë të lënduar.

Numri i mungesave mund ta shtyjë Spallettin të ndryshojë formacionin fillestar, por zgjedhjet e trajnerit janë të pakta për shkak të futbollistëve të padisponueshëm.

Parashikimet para ndeshjes e shohin Juventusin me skemën 3-5-2. Randal Kolo Muani mund të qëndrojë në stol, ndërsa Nick Woltemade dhe Kerim Alajbegovic përmenden si opsione për të nisur takimin në sulm.

Thirrja e Durmishit i krijon futbollistit shqiptar mundësinë të jetë pjesë e skuadrës në këtë përballje të rëndësishme. Ende nuk dihet nëse Spalletti do t’i japë hapësirë në fushë kundër Genoas.

Portierët: 23. Carlo Pinsoglio, 25. Guglielmo Vicario, 33. Neto

Mbrojtësit: 3. Bremer, 4. Federico Gatti, 6. Lloyd Kelly, 15. Pierre Kalulu, 20. Andrea Cambiaso, 24. Daniele Rugani, 26. Jhon Lucumi, 32. Juan Cabal, 43. Filippo Pagnucco

Mesfushorët: 8. Teun Koopmeiners, 12. Douglas Luiz, 22. Weston McKennie, 29. Pape Matar Sarr, 41. Augusto Owusu

Sulmuesit: 9. Randal Kolo Muani, 11. Edon Zhegrova, 13. Jeremie Boga, 17. Kerim Alajbegovic, 27. Nick Woltemade, 47. Arman Durmishi


Shtuar 28.10.2026 18:00

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