Juventusi ende nuk mund të pajtohet me Pogban

Juventus nuk ka arritur ende një marrëveshje me mesfushorin Paul Pogba, i cili do të bëhet lojtar i lirë në verë kur i skadon kontrata me Manchester United.

Sipas gazetarit Adrien Grenier, PSG ende mund të përgjojë francezin nga klubi torinez. Pogba është një nga objektivat e parisienëve për merkton e verës.

Vini re se Paul Pogba më parë ka luajtur për Juventusin nga 2012 deri në 2016. Francezi rikthye në Manchester United në verëne 2016. /albeu.com/