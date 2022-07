Juventus nuk heq dorë nga Zaniolo

Në fund të kontratës në qershor 2024, Nicolo Zaniolo mund të largohet nga Roma më shpejt se sa pritej.

Sipas Corriere dello Sport, mesfushori italian u transferua nga Juventusi, i cili dëshiron të rindërtohet me lojtarë të rinj vendas. Nga ana e tij, klubi romak nuk do të ishte kundër idesë për të hequr dorë nga lojtari 23-vjeçar, por jo me çdo çmim.

Në të vërtetë, Roma nuk do të kërkonin më pak se 50 milionë euro në para të gatshme për të shitur lojtarin e stërvitur në Genoa.

CdS na informon gjithashtu se Luis Campos, këshilltari i ri futbollistik i PSG-së, do të kishte ardhur gjithashtu në lajme për të hetuar modalitetet e një transferimi të ardhshëm. /albeu.com/