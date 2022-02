Fiks ditën e ndeshjes me Empolin del një lajm merkatoje për mesfushorin e Shqipërisë U21, Kristjan Asllani.

Një gazetë me baza në Torino, “Tuttosport”, shkruan se Juventusi do ta shikojë me kujdes lojtarin e Empolit.

Veç Asllanit, bardhezinjtë kanë në “lupë” edhe mbrojtësin Mattia Viti. Ai luan në qendër të prapavijës, me këmbën e majtë si Chiellini. / h.ll/albeu.com