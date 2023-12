Juventus ka hapur bisedimet me Manchester City-n për Kalvin Phillips

Juventusi ka hapur bisedimet me Manchester Cityn për nënshkrimin fillestar të huazimit të mesfushorit Kalvin Phillips, sipas Fabrizio Romano.

Phillips ka luftuar për aksion që kur iu bashkua Cityt nga Leeds United për 42 milionë funte në verën e vitit 2022 dhe është paraqitur vetëm katër herë në Premier League këtë sezon.

Romano thotë se Juventusi do të ketë opsionin për ta bërë këtë lëvizje të përhershme në fund të marrëveshjes së huazimit. /AlbEu.com/

🚨⚪️⚫️ Understand Juventus have now opened talks with Manchester City to discuss Kalvin Phillips deal.

Negotiations starting between clubs as Kalvin is said to be open to the move.

Juventus plan to offer loan with buy option clause. Man City want it to be mandatory. Talks on. pic.twitter.com/AukIT7NSnr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2023