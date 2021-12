Juventus ka folur rreth çështjes së shitjes të Ronaldos

Juventus është përfaqësuar nga avokati i tyre në gjyqin e sotëm rreth çështjes së kalimit të Ronaldos drejt Manchester United.

Njoftimi për shtyp i Juventusit

për sa i përket Shoqërisë, për veprën penale të parashikuar nga neni. 5 (Përgjegjësia e subjektit) dhe 25-ter (Krimet korporative) të Dekretit Legjislativ nr. 231/2001. Edhe pse Shoqëria ka miratuar një model organizimi, menaxhimi dhe kontrolli në zbatim të Dekretit Legjislativ nr. 231/2001, Shoqëria është e ekspozuar ndaj rrezikut të gjobave që rrjedhin nga mosrespektimi i Dekretit Legjislativ nr. 231/2001.

Dukuritë e sipërpërmendura mund të kenë ndikime negative, madje edhe të rëndësishme, në situatën ekonomike, financiare dhe të kapitalit neto të emetuesit dhe grupit. Emetuesi beson se dekreti i kontrollit dhe sekuestrimit dhe lajmi për ekzistencën e një hetimi nga Prokuroria Publike në Gjykatën e Torinos nuk përbëjnë një ndryshim të rëndësishëm negativ në datën e Suplementit (i ashtuquajturi “ndryshim negativ material”) ndodhi. nga e cila – në bazë të Marrëveshjes së Sigurimit të parashikuar më 22 nëntor 2021 – u lejon Garantëve të tërhiqen nga angazhimet e garancisë në lidhje me Rritjen e Kapitalit, duke marrë parasysh fazën fillestare të hetimeve në lidhje me hipotezën e krimit, ende nën hetim nga organet e hetimit. Megjithatë, në datën e Suplementit ekziston rreziku që Garantët të besojnë se faktet e sipërpërmendura (p.sh. dekreti i kërkimit dhe sekuestrimit dhe hetimi nga Prokuroria Publike pranë Gjykatës së Torinos) përbëjnë kushtet për ushtrimin e së drejtës për t’u tërhequr nga garancia e angazhimit në lidhje me për rritjen e kapitalit. Nëse Rritja e Kapitalit – përfundon kompania – do të kryhej vetëm pjesërisht, Grupi do të merrte burime financiare në një masë të kufizuar. Në raste të tilla, në mungesë të masave të mëtejshme në kohë në mbështetje të Planit të Zhvillimit të Përditësuar dhe të konfirmuar [ed. Plani Zhvillimor i Kompanisë për vitet 2019/20 – 2023/24], dekreti i kërkimit dhe sekuestrimit dhe hetimi nga Prokuroria Publike pranë Gjykatës së Torinos) konfigurojnë kushtet për ushtrimin e të drejtës së tërheqjes nga angazhimi i garancisë në lidhje me Rritjen e Kapitalit.

Përkthyer nga “SportMediaset”