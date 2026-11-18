Pas gati dy dekadash në nivelet më të larta të futbollit evropian, Juan Mata ka njoftuar tërheqjen nga futbolli në moshën 38-vjeçare.
Gjatë karrierës, mesfushori ofensiv spanjoll përfaqësoi klube të njohura si Valencia, Chelsea dhe Manchester United. Me Valencian, ai fitoi Kupën e Mbretit në vitin 2008, përpara se të vazhdonte karrierën në Angli.
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Me Chelsean, Mata triumfoi në Ligën e Kampionëve më 2012 dhe në Ligën e Evropës një vit më pas. Trofeun e Ligës së Evropës e fitoi përsëri më 2017, këtë herë me Manchester Unitedin.
Në arenën ndërkombëtare, ai ishte pjesë e gjeneratës së artë të Spanjës, e cila dominoi futbollin botëror nga viti 2008 deri më 2012. Me kombëtaren, Mata fitoi Kupën e Botës më 2010 dhe Kampionatin Evropian më 2012.
Dy sezonet e fundit të karrierës i kaloi në Australi, ku luajti për Western Sydney Wanderers dhe Melbourne Victory.
Tërheqja e tij shënon mbylljen e një karriere të pasur me suksese, që përfshiu trofe të rëndësishëm si në nivel klubesh, ashtu edhe me kombëtaren.