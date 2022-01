Jordi Alba, një nga prioritetet e Barcelonës për ta larguar në fundin e sezonit

Barcelona po kërkon me ngulm që disa nga lojtarët e panevojshëm në skuadër të largohen këtë merkato janari dhe disa të tjerë në fundin e sezonit.

Një nga objektivat e vendosura nga bordi drejtues për verën e ardhshme është largimi i disa lojtarëve me paga shumë ta larta, ku Jordi Alban është favoriti kryesor për t’u larguar.

Krahu i majtë nuk po funksionon si duhet, shtojmë këtu edhe konfliktin e tij me klubin pasi spanjolli nuk pranoi uljen e pagës.

Alemany pas bisedës me Xavi-n, kupton se lamtumira e mbrojtësit të majtë duhet të bëhet në merkaton e verës së vitit 2022, kur futbollisti do të jetë 33 vjeç dhe ka edhe dy vite nga kontrata e tij. Ai ka pasur oferta nga Interi dhe Atletico Madrid, dhe ai është një lojtar që ka një poster të mrekullueshëm, kështu që të paktën ata presin të marrin 10 -15 milion euro me largimin e tij, plus kursimet në pagën e tij. r.t/albeu.com