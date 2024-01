Jo për këtë vit, zbulohet plani i Real Madridit se kur synon ta realizojë transferimin e Haaland

Cadena SER raporton se Real Madridi është në kontakt me Erling Haaland për një lëvizje të mundshme në të ardhmen.

Transferimi nuk do të ndodhë këtë vit, por bardhezinjtë po krijojnë lidhje siç mendojnë për një periudhë afatgjatë.

Çështja është të vendoset baza për një kalim të ardhshëm nga Manchester City në Bernabeu në një mënyrë të ngjashme me transferimin e Jude Bellingham.

Bardhezinjtë zhvilluan një sërë takimesh me anglezin dhe përfaqësuesit e tij gjatë kohës së tij në Dortmund. Dhe kur erdhi koha për një transferim, ai zgjodhi Madridin pa hezitim pasi tashmë ishte magjepsur nga klubi.

Vihet re se bardhezinjtë duan t’ua lënë “palëve të treta” negociatat me Manchester Cityn, gjithashtu e ngjashme me strategjinë që përdorën me Bellingham dhe Dortmundin.

Takimet e tyre në prapaskenë me Jude u ranë dakord me skuadrën gjermane dhe Madridi gjithashtu përpiqet të sigurohet që Man City të mos zemërohet me bisedimet e tyre me Haaland. /Telegrafi/