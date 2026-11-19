Ilir Krasniqi, mbrojtësi i përfaqësueses së Kosovës, ka reaguar emocionalisht pas mbylljes së ciklit të Ligës së Kombeve, duke i shprehur mirënjohjen të gjithë atyre që e mbështetën.
Në një postim në rrjetet sociale, ai shkroi se jo çdo përballje fitohet, por të përfaqësosh Kosovën është një përgjegjësi që kërkon përkushtim dhe luftë me zemër.
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“Jo çdo betejë fitohet… por çdo betejë për Kosovën luftohet me zemër. Faleminderit nga zemra për mbështetjen dhe përkrahjen tuaj”, ka shkruar mbrojtësi kosovar.
Ky reagim erdhi pas barazimit pa gola me Izraelin në shtëpi (0-0) dhe disfatës 3-0 ndaj Irlandës.
Mesazhi i tij ishte një shprehje e mirënjohjes për mbështetjen e marrë, ndërsa Krasniqi rikonfirmoi lidhjen e tij të fortë dhe përkushtimin ndaj fanellës së Kosovës.
Ai ishte një nga lojtarët e vetëm që i zhvilloi të gjitha ndeshjet e plota me Kosovën në Ligën e Kombeve.