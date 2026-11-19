Celia Cuccittini, nëna e Lionel Messit, i ka bërë një dedikim të veçantë futbollistit të Comos, Nico Paz, të cilin e konsideron si vijuesin natyral të djalit të saj në kombëtaren argjentinase.
Detajet e këtij momenti emocionues i zbuloi xhaxhai i lojtarit, Fabián Paz, duke shpjeguar se ngjarja kishte ndodhur pas triumfit 3-0 të Argjentinës kundër Beninit më 6 tetor, në ndeshjen e lamtumirës së Messit.
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“Nico sapo kishte dalë nga dhoma e zhveshjes kur pa nënën e Messit. Ajo ishte në lot dhe shumë e prekur. Nico u afrua për ta përshëndetur, pasi njiheshin që më parë, dhe ajo i kapi dorën e i tha: ‘Ti je pasardhësi i djalit tim’”, rrëfeu Fabián Paz gjatë një interviste për radion “La Red”.
Sipas tij, lojtari i Comos u befasua nga ato fjalë, të cilat i përjetoi si një çast vërtet të veçantë.
Megjithatë, xhaxhai i tij sqaroi se Nico nuk e ka aspak si objektiv të marrë rolin e Messit. Ai e cilësoi si një djalë të qetë e të përulur, për të cilin përvoja më e çmuar mbetet takimi dhe mundësia për të luajtur përkrah legjendës argjentinase.
“Për të, gjëja më e madhe ishte ta njihte Messin dhe të ndante fushën me Leon. Ishte njësoj si të arrinte qiellin me duar”, tregoi Fabián Paz.
Ai shtoi se fakti që Nico jeton jashtë Argjentinës e mbron atë nga presioni i madh që përjetojnë zakonisht futbollistët vendas, në një vend ku futbolli ndiqet me pasion dhe emocion të jashtëzakonshëm.
Vetë Nico Paz ka pranuar se nuk e ka në mendje barrën e fanellës me numrin 10 të Argjentinës, të cilën e kanë veshur emra si Messi, Diego Maradona, Mario Kempes dhe Juan Román Riquelme.
“Të them të drejtën, nuk e mendoj këtë gjë. Ajo që dua është t’i shijoj këto ditë, të kënaqem në fushë, sepse më shumë se çdo gjë dua të luaj futboll. Dhe të përfaqësoj kombëtaren me kaq shumë tifozë. Për këtë luaj dhe këtë dua të vazhdoj të bëj”, ka deklaruar Paz.
Ish-lojtari i Real Madridit ka realizuar katër gola brenda 48 ditësh me Argjentinën, duke shënuar ndaj Bolivisë, Burkina Fasos, Beninit dhe Kosta Rikës. Ndërkohë, klubi madrilen ruan të drejtën ta rikthejë atë përmes një klauzole prej 80 milionë eurosh.