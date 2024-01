Jasir Asani dedikim Gaz Demit: Edhe 100 vite të lumtura për presidentin kampion

Për presidentin e Partizanit, Gazment Demi, dita e sotme është një ditë e shënjuar. Demi feston sot ditëlindjen dhe mbush 61-vjeç.

Urimet janë të shumta dhe ato publike kanë nisur që nga klubi në mëngjes me futbollistët që e uronin me video-mesazh, për të vazhduar me tifozët e thjeshtë në komente, deputetin Erion Braçe, ndërsa së fundmi edhe ish-lojtari i tij Jasir Asani.

Ylli i Kombëtares shqiptare ndan një foto me të në Instagram dhe uron kreun e të kuqve me diçiturën: “Edhe 100 vite të lumtura për presidentin kampion dhe njeriun fantastik Gazment Demi”, shkruan Asani. /newsportal/