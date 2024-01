Jadon Sancho rikthehet te Borussia Dortmund në huazim

Jadon Sancho është gati të shpëtojë nga makthi i tij i Manchester United, me një rikthim huazimi te Borussia Dortmund thuhet se është rënë dakord.

CFARE NDODHI?

Reprezentuesi anglez, i cili u transferua në Old Trafford për 95 milionë dollarë në verën e vitit 2021, e ka gjetur veten të ngrirë në sezonin 2023-2024. I akuzuar nga Erik ten Hag se ka lejuar që standardet të rrëshqasin në stërvitje, Sancho nuk ka luajtur për United që nga 26 gushti dhe është detyruar të punojë në sistemin e akademisë së Djajve të Kuq.

Sipas Bild, një rrugëdalje është gjetur në afatin kalimtar të janarit. Pretendohet se Sancho do të rifillojë hapat drejt Gjermanisë për një marrëveshje afatshkurtër që do t’i kushtojë Dortmundit vetëm 2.6 milion £ dhe do t’i lejojë 23-vjeçarit të rifillojë karrierën e tij profesionale në një mjedis të njohur. /AlbEu.com/