Jadon Sancho renditet ndër ‘dështimet më të mëdha’ të Manchester United

Jadon Sancho është një nga nënshkrimet më të këqija që ka bërë ndonjëherë Manchester United, sipas ish-sulmuesit të Djajve të Kuq, Louis Saha.

CFARE NDODHI?

Sancho është gati të nënshkruajë një transferim huazimi te Borussia Dortmund, dy vjet e gjysmë pasi u largua nga skuadra e Bundesligës për të nënshkruar me United për 73 milionë £ (94 milionë dollarë). Koha e Sanchos me Djajtë e Kuq ka qenë një katastrofë për të gjithë të përfshirë dhe lojtari nuk ka luajtur apo stërvitur me ekipin e parë që nga sulmi ndaj Erik ten Hag në mediat sociale pasi u hoq nga skuadra kundër Arsenalit në shtator.

ÇFARË THA SAHA

“Jadon Sancho është një nga dështimet më të mëdha të Manchester United në transfertë – nuk mund ta kesh atë lloj cilësie të anashkaluar për shkak të mentalitetit të tij,” i tha Saha Paddy Power. “Ne e dimë se ai është mjaft i mirë, prandaj nuk ulet. Ju nuk mund ta vendosni veten në atë situatë dhe të mendoni se jeni më i madh se trajneri. Çfarëdo që të ndodhë, unë nuk e mbështes Sanchon – gjë që është e vështirë për mua si mbështetës i United. Është thjesht e tmerrshme.”

Sancho mbërriti në United me shpresën për të udhëhequr një titull titulli nën drejtimin e Ole Gunnar Solskjaer, por ai filloi vetëm katër ndeshje në Premier League përpara se norvegjezi të shkarkohej dhe vendi i tij në ekip u ndërpre nga rikthimi i papritur i Cristiano Ronaldos. United do të mbulojë pjesën më të madhe të pagave të Sanchos dhe do të marrë vetëm një tarifë huazimi prej 3 milion € (2.5 milion £) për ndarjen me anësorin, por ata do të shpresojnë që ai të rizbulojë formën e tij në mënyrë që vlera e tij të rritet në fund të sezonit dhe ata do të jetë në gjendje ta shesë atë në verë. /AlbEu.com/