Ishte me Covid-19, shikoni si e feston trajneri i Koln fitoren (VIDEO)

Skuadra e Koln u detyra që ndeshjen ndaj Freiburg në Bundesliga ta luaj pa trajner, pasi Steffen Baumgart ishte me Covid-19.

Gjermani ndeshjen e shikoi nga shtëpia e tij, kurse një familjar e inçizoi duke bërë gjeste

Për fat të mirë, Koln fitoi minimalisht 1-0 me golin e shënuar nga Modeste në minutën e 23’të. /albeu.com/

FC Köln manager Steffen Baumgart had to watch his team from home this weekend because of COVID-19.

This video sums it all up 😂🐶👏

(via @Bundesliga_EN) pic.twitter.com/B5GB937FqH

— ESPN FC (@ESPNFC) February 7, 2022