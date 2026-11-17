Kosova përballet si mysafire me Irlandën në ndeshjen e fundit të saj në kualifikueset e Ligës së Kombeve.
“Dardanët” e kanë garantuar tashmë qëndrimin në Ligën B. Një barazim në këtë sfidë do t’u siguronte gjithashtu një vend në play-off për mundësinë e ngjitjes në Ligën A.
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Trajneri Franco Foda ka zgjedhur skemën 3-5-2 dhe ka bërë tri ndryshime në formacion. Fisnik Asllani do të nisë nga minuta e parë, ashtu si edhe Elvis Rexhbeçaj e Lindon Emërllahu, ndërsa Milot Rashica do ta fillojë ndeshjen nga stoli.
Ndryshimi tjetër është në portë, ku Arijanet Muric rikthehet në formacionin titullar, duke zënë vendin e Amir Shaipit.
Formacionet zyrtare:
Irlandë: Kelleher; Abankwah, Scales, O’Shea, Molumbu, Idah, Azaz, Egan, Moylan, Manning, Parrott.
Kosovë: Muric; Kamberi, Hajrizi, Krasniqi; Vojvoda, Rexhbecaj, Avdullahu, Emërllahu, Gallapeni; Muriqi, Asllani.
Ndeshja luhet në Dublin dhe nis në orën 20:45.