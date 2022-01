Dëmtimi i Joaquin Correas do të jetë më i gjatë se sa pritej dhe për këtë arsye, Inter do të mendonte një transferim me kosto të ulët.

Sipas ‘Gazzetta dello Sport”, Felipe Caicedo është një synim tashmë për zikaltërit. Caicedo aktualisht luan për Genova por në të shkuarën ka qënë nën drejtimin e Inzaghit në kohën kur drejtontë Lazion./ h.ll/albeu.com