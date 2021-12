INTERVISTA/ Muriqi: E ardhmja ime varet nga Lazio

Vedat Muriqi është një nga lojtarët më të përfolur në Itali gjatë javëve të fundit. Do të flitet për të ardhmen e Muriqit edhe gjatë afatit kalimtar të janarit, për atë nëse sulmuesi i Kosovës do të mbetet deri në fund të edicionit pjesë e Lazios, apo do të kthehet te Fenerbahçe.

Vet Muriqi nuk ka ende një përgjigje. Ai në një intervistë për KOHËN, të enjten, ka theksuar se e ardhmja e tij është në duart e drejtuesve të Lazios.