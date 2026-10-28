Interi mposht Venezian 2-0, vendasit shënojnë dy herë në portën e tyre

Interi mori tri pikët ndaj Venezias, duke triumfuar 2-0 në përballjen e vlefshme për javën e nëntë të Serie A. Të dyja rrjetat u shënuan nga futbollistët e skuadrës vendase, por në portën e tyre.
Venezia pati disa mundësi të mira në pjesën e parë. Në minutën e 27-të, Akor Adams gjuajti fuqishëm nga larg, por portieri i Interit ndërhyri me sukses.
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Pak më pas, në minutën e 29-të, Lion Lauberbach shënoi pas një topi të kthyer. Megjithatë, pas kontrollit të VAR-it, goli nuk u pranua për pozicion jashtë loje.
Lauberbach iu afrua sërish golit në minutën e 37-të, por goditja e tij u ndal nga portieri dhe traversa. Edhe pse Venezia krijoi raste, skuadrat shkuan në pushim me rezultatin 0-0.
Në pjesën e dytë, Interi kreu disa zëvendësime, ndërsa vendasit vijuan të kërkonin golin. Në minutën e 67-të, Gianluca Busio provoi, por topi përfundoi pak mbi traversë.
Rezultati ndryshoi në minutën e 79-të, kur Matias Moreno devijoi pa dashje topin në rrjetën e Venezias, duke i dhënë epërsinë Interit.
Tri minuta më vonë, Akor Adams shënoi autogolin e dytë të ndeshjes. Kështu, Interi vulosi fitoren me shifrat 2-0.
Pas triumfit në javën e nëntë, Interi shkoi në kuotën e 25 pikëve dhe kryeson Serie A së bashku me Lazion, e cila ka po aq pikë.