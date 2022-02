Interi mposht Romën dhe kalon në gjysmëfinalen e Kupës së Italisë (VIDEO)

Interi pas humbjes në derbi, ka arritur të gjejë forcë dhe të mposhtë Romën në Kupën e Italisë me rezultatin e pastër 2-0 duke siguruar kalimin në gjysmëfinale.

Vendasit kaluan shumë shpejt në avantazh me Edin Dzekon që në minutën e 2. Edhe pse rastet e tjera nuk do të mungonin, pjesa e parë do të mbyllej me avantazhin minimal të miqve.

Në të dytën do të jenë përsëri “zikaltërit” që do të shënojnë edhe golin e dytë me Alexis Sanchez e 68.

Rezultati 2-0 do të ishte edhe rezultati përfundimtar i këtij takimi që dërgon Interin në gjysmëfinalen e Kupës. /albeu.com