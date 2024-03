Interi do t’i nisë në Madrid bisedimet për kontratën e re të Lautaros

Interi do të zhvillojë në Madrid bisedime për kontratën e re me kapitenin dhe golashënuesin kryesor Lautaro Martinez, kur skuadra do të përballet me Atleticon në ndeshjen e dytë të 1/8-tës së Ligës së Kampionëve të mërkurën në mbrëmje.

Sipas mediumit La Gazzetta dello Sport, agjenti i Lautaros, Alejandro Camano pritet të jetë në kryeqytetin spanjoll për bisedime me Nerazzurrët më vonë këtë javë.

Raporti i së martës sugjeron se si Interi ashtu edhe Lautaro janë të prirur për të rinovuar, megjithëse kushtet specifike, përfshirë pagën dhe kohëzgjatjen e kontratës nuk janë vendosur ende.

Kontrata aktuale e yllit argjentinas është caktuar të skadojë në vitin 2026, që do të thotë se nuk ka një nxitim urgjent për rinovimin ende, por klubi do të donte të mbyllte të ardhmen e sulmuesit sa më shpejt që është e mundur.

La Gazzetta raporton se Interi është i përgatitur t’i ofrojë Lautaros një marrëveshje me vlerë 8 milionë euro në sezon plus bonuse, megjithëse Lautaro po shtyn për një shifër afër 10 milionë eurove.

Bonuset e përfshira në kontratë janë vendosur të jenë një pjesë e rëndësishme e negociatave. Me shtesa të ndryshme të përfshira, Lautaro mund të bëhet lojtari më i paguar në Serie A. /Telegrafi/