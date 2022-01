Inter dhe Lazio kishin bërë një marrëveshje interesante për sulmuesin argjenitnas, Correa.

Deri më tani, Correa ishte me huazim tek Inter. Marrëveshja midis palëve ishte se nëse Inter do të merrte fitoren e parë në fillim të vitit 2022, atëherë zikaltërit do e blenin lojtarin.

Pikët u morën dhe madje ndaj Lazios, në fitoren e djeshme 2-1./ h.ll/albeu.com