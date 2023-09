Inter-Sasuolo, Bajrami dhe Berardi përmbysin shifrat (VIDEO)

Fantastik Nedim Bajrami. Mesfushori shqiptar i Sassuolos i ka realizuar gol Interit në San Siro, në ndeshjen e Serie A. Bajrami me një të djathtë të bukur, ia doli të mposhtë Sommer.

24-vjeçari shqiptar në gjysmën e edicionit 2022/2023 që luajti me fanellën e ekipit nga Reggio Emilia, ia doli të shënojë vetëm një gol, ndërsa nuk provoi dot shijen e asistit.

Për këtë sezon, ky gol sonte në sytë e nënkampionëve të Europës është i pari për të me Sassuolon në 6 ndeshjet e para të Serie A. Trajneri i kësaj skuadre, Dionisi ka vlerësim maksimal për shqiptarin, me këtë të fundit që po shpërblen besimin e dhënë me paraqitjet e tij në fushën e lojës.

Sa i takon të kaluarës, Bajrami kaloi disa vite në Superligën e Zvicrës me Grasshopers, për t’u transferuar më pas në Itali te Empoli.