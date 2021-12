Inter Miami dëshiron të mbyllë nënshkrimin e Suarez

Në dy ditë, Luis Suarez do të jetë i lirë të negociojë me çdo klub që dëshiron të marrë shërbimet e tij dhe pasi nuk ka rinovuar ende kontratën me Atletico Madrid, ai hyn në gjashtë muajt e fundit të marrëdhënies së tij.

Siç e parashikuam pak ditë më parë, uruguaiani e ka mjaft të qartë se do të donte të luante në MLS dhe në kompeticionin e Amerikës së Veriut ka një kërkues të fortë prej muajsh, Inter Miami.

Ekipi i Beckham së shpejti do të fillojë negociatat zyrtare për të nënshkruar marrëveshjen ku sulmuesi do t’i bashkohet ekskluzivitetit me kosto zero verën e ardhshme. Për ta bindur atë, tashmë është përgatitur një ofertë e rëndësishme që do ta afronte sulmuesin afër 10 milionë euro në sezon, më shumë se sa fiton aktualisht në skuadrën e rojiblanco.

Bisedat mes klubit dhe lojtarit kanë qenë të vazhdueshme që nga vera e kaluar, dhe megjithëse uruguaiani dyshoi nëse do të vazhdonte apo jo, me marrëdhënien e prishur me Simeonen, skena e tij si prodhues dyshekësh merr fund për të filluar një aventurë në Shtetet e Bashkuara. ai së shpejti do të shtojë mikun e tij të madh Leo Messi. /albeu.com