Insigne-Toronto, gjithçka e mbaruar: Italiani i jep lamtumirën Napolit në qershor

Janë përcaktuar edhe detajet e fundit mes Lorenzo Insigne dhe Torontos. Sulmuesi, të cilit i skadon kontrata me Napolin , do të kalojë në MLS nga qershori dhe do të nënshkruajë një kontratë pesëvjeçare me një pagë maksimale prej 11.5 milionë euro neto për sezon plus 4.5 bonuse të lidhura me statistikat individuale (gollat ​​dhe paraqitjet). Njoftimi pritet javën e ardhshme.

Një lamtumirë e dhimbshme por që prej disa javësh dukej e pashmangshme duke qenë se De Laurentiis nuk kishte shkuar përtej ofertës prej 3.5 milionë euro plus një bonus rinovimi: shifra larg atyre kanadeze por edhe nga kërkesa që shoqëruesi i kapitenit blu zbuloi për të përmbushur ëndrrën për të përfunduar karrierën e tij në Napoli (rreth 6 milionë).

Insigne e kishte bërë gjithmonë të ditur se, në rast të një lamtumire nga Napoli, ai do të kishte zgjedhur një ekip që nuk e kishte bërë kurrë të përballej me Azzurri-t dhe në rastin e Torontos mund të ndodhte vetëm në një ndeshje miqësore. Prandaj Serie A po përgatitet t’i japë lamtumirë një tjetër kampioni të saj dhe nga viti i ardhshëm Mancini do të duhet gjithashtu të vlerësojë nëse do të vazhdojë ta thërrasë atë në kombëtare apo jo. /albeu.com