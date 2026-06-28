Infantino në qendër të kritikave për udhëtimet ajrore: 27 fluturime private për 24 ndeshje në Botërorin 2026

Gjatë pak më shumë se dy javëve të para të Kupës së Botës 2026 në Amerikën e Veriut, presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka qenë i pranishëm në 24 ndeshje, teksa ka lëvizur mes qyteteve të ndryshme në SHBA, Kanada dhe Meksikë.
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Ky edicion i turneut zhvillohet në tre vende dhe në 16 qytete organizatore, ndërsa kalendari ka më shumë ndeshje për shkak të zgjerimit të formatit në fazën e grupeve.
Ndonëse në strategjinë e FIFA-s për qëndrueshmërinë dhe të drejtat e njeriut për Botërorin 2026 ishte theksuar se organizata synon të japë kontribut në fusha si klima, shëndeti, të drejtat e njeriut dhe përfshirja sociale, të dhënat e analizuara tregojnë një panoramë tjetër për lëvizjet e kreut të saj.
Një hetim i BBC Verify dhe BBC Sport ka gjurmuar një avion privat të lidhur me FIFA-n dhe Infantinon, i cili gjatë turneut ka kryer 27 fluturime drejt qyteteve ku presidenti është parë në stadiume.
BBC iu drejtua FIFA-s për të marrë një konfirmim lidhur me këto udhëtime, por nuk mori përgjigje. Sidoqoftë, sipas raportimit, të dhënat e fluturimeve dhe fotografitë publike të Infantinos në arena sportive përputhen me itinerarin e avionit të monitoruar.
Sipas raportimeve, për këto lëvizje është përdorur një avion privat i tipit Gulfstream G650ER, ndërsa edhe në raste të mëparshme Infantino është lidhur me avionë të Qatar Airways Executive.
Shpeshherë ai ka ndjekur deri në dy ndeshje në një ditë, në qytete të ndara nga qindra milje, ndërsa në disa raste ka kryer deri në tre fluturime brenda së njëjtës ditë.
Udhëtimi më i gjatë i regjistruar për të gjatë dy javëve të para ka qenë ai prej rreth 2,800 milje (4,507 km) nga Vancouver në Miami, i realizuar pas ndeshjes Australi – Turqi.
Më 15 qershor, ai përshkoi mbi 2,700 milje (rreth 4,000 km) nga Miami në Seattle për të ndjekur ndeshjen Belgjikë – Egjipt, përpara se të vazhdonte më tej drejt Los Anxhelosit për sfidën Iran – Zelandë e Re.
Një tjetër ditë me itinerar të ngjeshur ishte 26 qershori, kur avioni u nis nga Miami, ndaloi shkurt në Dallas, vijoi drejt Seattle dhe më pas u kthye sërish në Miami pas ndeshjes Egjipt – Iran.
Analiza e BBC-së vlerëson se ky avion ka përshkuar të paktën 31,144 milje (50,122 km) dhe ka qëndruar mbi 66 orë në ajër gjatë periudhës së marrë në shqyrtim.
Sipas përllogaritjeve, ndikimi mjedisor i këtij avioni gjatë dy javëve të para të turneut është afërsisht i barabartë me emetimet vjetore të 78 personave mesatarë.
Në Botërorin e Katarit 2022, Infantino kishte qenë i pranishëm në të gjitha 64 ndeshjet, në një turne ku distancat mes stadiumeve ishin dukshëm më të shkurtra krahasuar me kompeticionin aktual, i cili është i shpërndarë në të gjithë një kontinent.