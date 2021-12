Incidentet në ndeshjen Paris FC-Lyon! Çfarë rrezikojnë të dy ekipet? (VIDEO)

Paris FC dhe Lyon mund të mësojnë shpejt dënimet të para pas incidenteve që shkaktuan përfundimin e ndeshjes këtë të premte në mbrëmje në kuadër të 32-të të Coupe de France. Por përgjegjësia e secilit ende nuk është përcaktuar.

Kjo nuk ishte hera e parë që ndodhin incidente në Francë. Mes listës së gjatë të incidenteve, ishte takimi mes Nice dhe Marseille që u ndërpre më 22 gusht pas përleshjeve pas hedhjes së një shisheje ndaj Dimitri Payet dhe një reagimi të ashpër nga numri 10 i Marsejës.

Klubi i Nice ishte sanksionuar me një pikë tërheqjeje të fortë (dhe një të pezulluar), tre ndeshje me dyer të mbyllura dhe një takim që do të riluhej në terren neutral, raporton albeu.com, marrë nga RMC Sport.

Lens dhe Lille morën gjithashtu një tërheqje të pezulluar të pikëve pas dhunës në derbin e Veriut më 18 shtator. Në Angers dhe më pas në shtëpi kundër PSG-së, Marseille pagoi gjithashtu çmimin për sjelljen e tifozëve të tyre, me një pikë totale të pezulluar dhe një lojë me dyer të mbyllura.

Për çfarë sanksionesh? Një disfatë në tapetin e gjelbër për Lyon dhe rrjedhimisht një eliminim nga finalja e 32-të? Kjo i takon komisionit të vendosë, duke pasur parasysh listën e gjatë të incidenteve të ndodhura tashmë këtë sezon dhe detyrimet e Lyon. /albeu.com/